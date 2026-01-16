Madre e hijo adolescente detenidos por robo armado en un bus de pasajeros en Quito

Los buses del Corredor Sur Occidental son escenarios de asaltos a mano armada.

Una mujer y su hijo adolescente fueron detenidos en Quito y la Policía Nacional los señala por un asalto armado en un bus de transporte de pasajeros.

De acuerdo con Marlon Chacha, jefe del grupo motorizado del Distrito Manuela Sáenz, el menor de 12 años utilizaba un arma blana para robar en el transporte público. La madre actuaba como "campanera" en los ilícitos.

Chacha añadió que el adolescente robó un celular a una mujer en un bus y fue detenido junto a su madre, quien se encuentra en estado de gestación.

"El menor de edad de 12 años es el que comete este tipo de ilícito, amedrentando con un arma blanca tipo cuchillo a la perjudicada", detalló Chacha.

Paralelamente, la Policía Nacional investiga un robo armado perpetrado por dos hombres en un bus del sistema Sur Occidental que transitaba por la avenida Necochea, en el sur de Quito.

Ambos sujetos utilizaron cuchillos para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Uno de ellos también amenazó al conductor de la unidad de transporte.

Según una representante de buses de transporte, quien pidió guardar en reserva su nombre por temor a represalias, denunció que los conductores están amenazados por los antisociales.

"Les están amenzandando a los conductores, si ellos se ponen enojados al regreso les espera toda la banda, les rompen los parabrisas, les apuñalan", lamentó la representante de los transportistas.