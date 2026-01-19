Claves para pasar la Revisión Técnica Vehicular en Quito que arrancó este 19 de enero de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitó su plataforma para el procesos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y matriculación 2026 en Quito.

La AMT recordó a los usuarios que la calendarización nacional se mantiene vigente. Esta inicia en febrero con el dígito 1, marzo 2, y así hasta concluir en noviembre con el dígito 0. En diciembre todos los dígitos podrán realizar el proceso, pero con un recargo por calendarización de USD 25,00.

Sin embargo, desde este 19 de enero podrán realizar el trámite los usuarios rezagados del año 2025, así como quienes deseen adelantar la revisión y obtener el Permiso Anual de Circulación (PAC) correspondiente al año 2026.

En Quito se aplican estándares que buscan garantizar la seguridad vial en las vías de la ciudad. Así, presentarse a la RTV puede convertirse en una preocupación para usuarios nuevos o con poca experiencia de cuáles son las valoraciones que se hacen a los vehículos.

Por ello, aquí te mostramos una guía rápida de las condiciones adecuadas a tener en cuenta antes de llevar tu vehículo a la revisión:

Buen estado de frenos

Adecuado estado de neumáticos

Suspensión

Alineación

Intensidad de luces e instalación de luces no permitidas

Emisión de gases y ruidos.

Uso de láminas de seguridad no autorizadas

Frenos

Durante la RTV los técnicos revisarán a detalle con pruebas de bancada, se pasa el automotor por rodillos donde se verifica el funcionamiento adecuado de los frenos. Se recomienda que en el automotor revise cada 10 000 o 15 000 kilómetros la calidad del frenado.

Neumáticos

De manera general las recomendaciones técnicas coinciden hacer el cambio de neumáticos en vehículos nuevos tras los primeros 5 000 km.

Después de este tiempo se recomienda que de manera anual se realice un chequeo y mantenimiento del funcionamiento de los neumáticos en su alineación y rotación con cada cambio de aceite, entre los 5 000 y 10 000 kilómetros.

Suspensión

Los amortiguadores del vehículo que son el sistema que mantiene en adecuado estado la suspensión se deben revisar cada 20 000 kilómetros y reemplazarlos cada 80 000 km.

Alineación

Este es un proceso mecánico que permite ajustar los ángulos correctos de las ruedas. Los técnicos en la RTV verificarán la caída, avance y convergencia para asegurar que el automotor circule recto y mantenga la estabilidad y seguridad de los usuarios.

La recomendación es hacer una revisión periódica de la alienación del vehículo cada 10 000 kilómetros o cada seis meses.

Luces

Las luces que te permitirán aprobar la RTV sin contratiempo son las reguladas por el fabricante sean estas amarillas o blancas.

Aquí el uso de luces LED no autorizadas, neblineros o refractarios podrían ser motivos de no aprobar la revisión.

Los técnicos verificarán que las luces del automotor se encuentren alineadas de manera vertical y horizontal, su intensidad, sobre todo para conducción nocturna, y que el funcionamiento de todas las luces, direccionales, de parqueo y frenos estén en correcto funcionamiento.

Gases y ruidos

Si un vehículo emite altas cantidades de gases contaminantes es una de las principales casusas para no aprobar el proceso de RTV.

El proceso consiste en conectar un ducto al tubo de escape del vehículo para un análisis computarizado de la calidad de los gases. Si este análisis no es aprobado no se permitirá su circulación en la ciudad.

¿Dónde hacer la RTV?

En Quito estarán habilitados seis centros de Revisión Técnica Vehicular:

San Isidro del Inca

La Florida

Carapungo

Guamaní

Guajaló

Los Chillos

Los horarios en los CRTV son de lunes a viernes de 07h30 a 17h00, sábados de 07h30 a 12h00 y en los Centros de Matriculación de 08h00 a 16h30.

Para agendar la cita a la RTV los ciudadanos pueden ingresar a la web www.amt.gob.ec, donde podrán consultar los valores pendientes para realizar el trámite de revisión y matriculación vehicular 2026.