Un muerto y ocho heridos tras choque entre bus y camión en la Panamericana Norte

Un bus y un camión colisionaron entre sí en la avenida Panamericana Norte, en Quito.

El choque entre un bus y un camión dejó ocho personas heridas y un muerto en la avenida Panamericana Norte, en el sector de Oyacoto, en el norte de Quito la mañana de este jueves 26 de febrero del 2026.

Tras el choque el vehículo se volcó y quedó tendido sobre la calzada. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar para atender la emergencia.

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de Medicinal Legal llegó al lugar para el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida.

Las ocho personas heridas recibieron atención prehospitalaria en el sitio y una de ellas fue trasladada a una casa de salud para recibir atención especializada.

La circulación en la vía se encuentra parcialmente habilitada en el sector.