Quito: choque en la avenida 10 de Agosto, en el norte, destruyó un negocio y dejó daños materiales

Un nuevo choque se registró en Quito durante el feriado de Semana Santa. Según los videos captados por las cámaras de video vigilancia, un vehículo taxi hizo un giro imprudente en la avenida 10 de Agosto y San Gregorio, en el centro norte de la capital, y provocó que uno de los autos impactara contra un negocio ubicado en la vereda de la zona.

En las mismas imágenes se puede ver que hay un intento de perseguir al taxi por parte de personas presentes en el lugar. El impacto dejó daños materiales en el quiosco ubicado en el lugar. Toda la infrastructura del local se destruyó al igual que el vehículo impactado.

Según las primeras versiones de los testigos y la recopilación de los videos, el taxi giró cuando el semáforo estaba en rojo y eso provocó el choque en el lugar. La Agencia Metropolitana de Tránsito está en la recopilación de información.

Este nuevo hecho se registra pocos días después del siniestro en el que un bus urbano se cruzó un semáforo en rojo, en el sur, y provocó la muerte de un motorizado y el incendio del bus.