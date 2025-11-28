Quito: el 'Chulla Asado' llega a la zona de La Mariscal para celebrar las fiestas de Quito
El festival el 'Chulla Asado' se realizará desde las 12:00 en la Plaza El Quinde ubicado en la avenida Mariscal Foch y Reina Victoria, en Quito.
Lo mejor de la carne en el Festival Gastronómica ‘Chulla Asado' este sábado 29 de noviembre
28 nov 2025 - 09:54
Quito celebra sus fiestas con música, gastronomía, desfiles... Este sábado 29 de noviembre del 2025, desde las 12:00, se realizará el festival el 'Chulla Asado' en la Plaza El Quinde ubicado en la avenida Mariscal Foch y Reina Victoria. Este será o, un evento para disfrutar de buena comida, música y espacios seguros.
La propuesta busca dinamizar la economía y devolver a La Mariscal el impulso turístico. En el evento, 30 restaurantes, parrillas y locales especializados participarán con cortes y preparaciones exclusivas, elaboradas con productos de calidad garantizados por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito.
Durante la jornada habrá presentaciones artísticas. Está previsto que la orquesta Los Titos y el grupo Son de Azul pomgam el ritmo, baile y la chispa a las fiestas quiteñas. El público también podrá participar en sorteos y dinámicas que incluyen entradas al cine y otras sorpresas preparadas para la ocasión.
Con iniciativas como el Chulla Asado, el Municipio impulsa la reactivación productiva y social de La Mariscal, fortaleciendo su identidad gastronómica y su oferta turística.
La organización a cargo del Municipio de Quito cuenta además con el apoyo de Quito Turismo, la Administración Zonal La Mariscal y las secretarías de Desarrollo Económico y Productivo y de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación Ciudadana.
