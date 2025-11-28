Quito: el 'Chulla Asado' llega a la zona de La Mariscal para celebrar las fiestas de Quito

Lo mejor de la carne en el Festival Gastronómica ‘Chulla Asado' este sábado 29 de noviembre

Quito celebra sus fiestas con música, gastronomía, desfiles... Este sábado 29 de noviembre del 2025, desde las 12:00, se realizará el festival el 'Chulla Asado' en la Plaza El Quinde ubicado en la avenida Mariscal Foch y Reina Victoria. Este será o, un evento para disfrutar de buena comida, música y espacios seguros.

La propuesta busca dinamizar la economía y devolver a La Mariscal el impulso turístico. En el evento, 30 restaurantes, parrillas y locales especializados participarán con cortes y preparaciones exclusivas, elaboradas con productos de calidad garantizados por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito.

Durante la jornada habrá presentaciones artísticas. Está previsto que la orquesta Los Titos y el grupo Son de Azul pomgam el ritmo, baile y la chispa a las fiestas quiteñas. El público también podrá participar en sorteos y dinámicas que incluyen entradas al cine y otras sorpresas preparadas para la ocasión.

Con iniciativas como el Chulla Asado, el Municipio impulsa la reactivación productiva y social de La Mariscal, fortaleciendo su identidad gastronómica y su oferta turística.

La organización a cargo del Municipio de Quito cuenta además con el apoyo de Quito Turismo, la Administración Zonal La Mariscal y las secretarías de Desarrollo Económico y Productivo y de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación Ciudadana.