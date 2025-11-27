María Emilia Sánchez Cevallos es la nueva Reina de San Francisco de Quito para festejar a la capital

En una gala especial se realizó la elección de Reina de San Francisco de Quito en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de la capital, este jueves 27 de noviembre del 2025. Al final del acto, la Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026 fue nombrada María Emilia Sánchez.

En un acto lleno de alegría también se nombró a la Virreina de San Francisco de Quito, Joanne Wells Aguirre. La Señorita Confraternidad fue designada Daniela Foyain Lara y además Señorita Amistad fue nombrada María Maula Endara del Pozo.

Las 10 hermosas candidatas compitieron por la corona para la celebración de las fiestas de Quito. Ellas tienen entre 19 y 26 años, son solteras y no tienen relación hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con quienes han sido Reinas de Quito, de acuerdo con los requisitos de la organización.

En el evento se despidió Doménica Jarrín. Ella dedicó sus últimas palabras como reina de San Francisco Quito 2024 - 2025. Agradeció a la Fundación, a su familia y a su corte que estuvieron con ella durante el reinado.

La corona que recibió la Reina de San Francisco de Quito 2025 - 2026 es una obra de SAJO Joyería y está valorada en USD 4.000. La organización describe a la pieza así: Inspirada en el arte gótico de la Basílica del Voto Nacional, culmina en un rosetón de 16 puntas que simboliza la unidad de Quito.