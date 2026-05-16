Tres personas resultaron afectadas tras siniestro de tránsito en el norte de Quito

Siniestro de tránsito registrado en las calles Diego Méndez y Ulloa, norte de Quito.

Un siniestro de tránsito se registró este jueves en la noche en las calles Diego Méndez y Ulloa, en el norte de Quito, movilizando a equipos de emergencia de la capital.

Personal de Bomberos Quito acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria a tres personas afectadas por el incidente.

Paramédicos evaluaron y asistieron a los heridos en el lugar del accidente mientras se realizaban labores de seguridad y control en la zona.

Hasta el momento no se han informado las causas del siniestro ni la gravedad de las lesiones de los afectados.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de manejar con precaución para evitar emergencias de tránsito y reducir riesgos en las vías de la ciudad.