Tres personas resultaron afectadas tras siniestro de tránsito en el norte de Quito
Una emergencia se registró en las calles Diego Méndez y Ulloa en Quito, donde equipos de socorro atendieron a los heridos.
Siniestro de tránsito registrado en las calles Diego Méndez y Ulloa, norte de Quito.
Bomberos Quito
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Actualizado:
16 may 2026 - 07:41
Un siniestro de tránsito se registró este jueves en la noche en las calles Diego Méndez y Ulloa, en el norte de Quito, movilizando a equipos de emergencia de la capital.
Personal de Bomberos Quito acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria a tres personas afectadas por el incidente.
Paramédicos evaluaron y asistieron a los heridos en el lugar del accidente mientras se realizaban labores de seguridad y control en la zona.
Hasta el momento no se han informado las causas del siniestro ni la gravedad de las lesiones de los afectados.
Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de manejar con precaución para evitar emergencias de tránsito y reducir riesgos en las vías de la ciudad.
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