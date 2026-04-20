Quito: Cierre en la avenida Naciones Unidas por choque

Un aparatoso choque se registró en la avenida Naciones Unidas.

Dos vehículos chocaron aparatosamente en la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, la noche de este lunes 20 de abril de 2026.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial en sentido oriente - occidente en la avenida Naciones Unidas y avenida Iñaquito, mientras se atiende la emergencia.

Además, un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender a las personas afectadas, aunque no se han compartido más detalles al respecto.

En videos se observa que un taxi y un automóvil de color negro chocaron en el carril derecho de la vía, donde ambos quedaron detenidos con visibles daños en la carocería.