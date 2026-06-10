Irán y EEUU se atacan y alejan la posibilidad de un acuerdo de paz

Soldados del ejército israelí patrullan la carretera del norte cerca del moshav Margaliot, en la Alta Galilea, fronteriza con el Líbano.

Irán atacó bases estadounidenses en Jordania y Baréin este miércoles 10 de junio de 2026 en el más reciente intercambio de fuego con Estados Unidos tras el derribo de un helicóptero norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

Son las hostilidades más intensas entre Washington y Teherán desde la tregua del 8 de abril, y vinieron a aguar lo afirmado poco antes por el presidente Donald Trump, quien dijo que las negociaciones de paz estaban ya en su "fase final".

La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

Las fuerzas iraníes dispararon "misiles de largo alcance" y "alcanzaron y destruyeron cuatro grandes objetivos" en Jordania, indicaron los Guardianes de la Revolución iraníes en un comunicado citado por la agencia estatal IRNA.

El ejército jordano dijo haber destruido cinco misiles iraníes que tenían como objetivo Azraq, donde se encuentra una base estadounidense, sin causar bajas o daños materiales.

Las hostilidades se extendieron a Baréin, donde los Guardianes dijeron haber atacado una base estadounidense.

Igualmente, el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas repelieron "objetivos aéreos hostiles", sin mencionar inicialmente el origen del ataque. Irán en el pasado ha atacado las bases estadounidenses en Kuwait.

La cancillería iraní afirmó el miércoles que sus vecinos del Golfo tienen la "responsabilidad legal y moral" de impedir los ataques estadounidenses e israelíes" desde sus territorios. El ministro de Exteriores, Abás Araqchi, enfatizó que las fuerzas militares de la república islámica "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

Acuerdo, ¿sí o no?

La pregunta tras esta nueva erupción es qué pasará con la vía diplomática para poner fin al conflicto.

En esea línea, el portavoz del ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baqai, lamentó que Estados Unidos "está dañando este proceso diplomático con los mensajes contradictorios que está enviando, con sus reiterados giros de posición y de demandas y, lo peor de todo, con sus repetidas violaciones del alto el fuego".

China y Rusia pidieron una desescalada inmediata

"Estamos extremadamente preocupados por la nueva ronda de confrontación", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. China pidió "adoptar medidas concretas para aliviar y reducir las tensiones".

De acuerdo con medios oficiales iraníes, el martes se escucharon explosiones en varios lugares de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que sigue bloqueada.

20 000 personas sin agua potable

En la ciudad portuaria de Sirik, en el sur de Irán, unas 20 000 personas se quedaron sin agua potable por los ataques estadounidenses que alcanzaron dos depósitos en la zona, según informó la televisión oficial el miércoles.

Horas antes, Trump había dicho que las conversaciones para acabar con más de tres meses de guerra estaban en su recta final. Es cuestión de "dos o tres días", aseguró.

Pero tras el derribo del helicóptero, Trump dijo en una entrevista telefónica con ABC News que su país respondería "de manera fuerte".

El tambaleante alto el fuego entre Washington y Teherán fue puesto a prueba el fin de semana cuando Irán e Israel reanudaron el intercambio de ataques, antes de anunciar una tregua.

El detonante de esa conflagración fue un ataque sobre Beirut, la capital de Líbano, que se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá disparó cohetes contra Israel.

Israel respondió con una campaña de bombardeos e invasión terrestre que ha matado a más de 3.600 personas. Sus enfrentamientos con Hezbolá no han cesado pese a dos supuestas treguas.

Irán insiste en que cualquier acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio debe incluir ese frente.

Tensión en el estrecho

Los nuevos combates opacaron los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra.

Los precios del petróleo se mantenían estables el miércoles, luego de llegar a caer hasta un 5% el martes tras las declaraciones optimistas de Trump.

El bloqueo, con todo, ha causado en el sistema energético mundial una de las perturbaciones más graves "jamás vistas", dijo este miércoles el director general de Shell, Wael Sawan, quien cree que el regreso al equilibrio llevará más de un año.

"Llevamos ya 100 días (de bloqueo), con más del 10% de la producción mundial de petróleo fuera del mercado (...) y alrededor de un 20% de la producción de gas natural licuado parada", detalló Sawan en una reunión empresarial en Londres.