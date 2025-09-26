En Quito habrá una docena de cierres viales en La Mariscal por evento de la diablada
Bandas, diablos y brillo serán los protagonistas de la fiesta de la Diablada en la zona de La Mariscal, en el hipercentro de Quito.
En Quito se vivirá la fiesta de la diablada en la zona de La Mariscal.
26 sep 2025 - 11:43
Quito vivirá este viernes 26 de septiembre de 2025 la fiesta de la Diablada. El evento se desarrollará en la zona de La Mariscal desde las 17:30.
El desfile se iniciará en la plaza de Los Presidentes, sobre la avenida Amazonas y Jorge Washington. Avanzará por las calles hacia la plaza El Quinde, sobre la Mariscal Foch y Reina Victoria.
En la Diablada participarán agrupaciones emblemáticas como la Diablada de Píllaro (Tungurahua), los Diablos de Hojalata (Chimborazo), los Diablos de Alangasí, los Diablos Quiteños, los Diablos Floridos de Cotocollao, y muchos más.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales desde las 15:00 hasta las 23:00.
Los cierres principales son:
- Juan León Mera y Vicente Ramón Roca
- Juan León Mera y Ignacio de Veintimilla
- Juan León Mera y Wilson
- Juan León Mera y Joaquín Pinto
- Juan León Mera y José Calama
- Reina Victoria y Joaquín Pinto
- Reina Victoria y José Calama
- Mariscal Foch y Diego de Almagro
- Av. Amazonas y Luis Cordero
- 9 de Octubre y Francisco Robles
- 9 de Octubre y Jerónimo Carrión
- 9 de Octubre y Ignacio de Veintimilla
La AMT recomendó tomar vías alternas:
- Av. 6 de Diciembre
- Av. 10 de Agosto
- Av. Cristóbla Colón
- Av. Patria
- Calle 9 de Octubre
- Calle Jorge Washington
