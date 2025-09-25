Pablo Alborán ofrecerá dos conciertos en Ecuador como parte de su Global Tour Km0

El cantautor español Pablo Alborán confirma su regreso a Ecuador en marzo de 2026.

El cantautor español Pablo Alborán anuncia dos conciertos en Ecuador como parte de su Global Tour Km0.

El intérprete de 'Saturno' estará en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, el 19 de marzo y en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, el 21 de marzo de 2026.

El Global Tour Km0 incluye conciertos en varios países como España, Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, y otros. Los últimos shows confirmados son para 2027.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la tiquetera virtual de Ticketshow. También se los puede conseguir en los puntos físicos.

Los precios y localidades de las entradas para los dos conciertos son:

Vip: $35

Fan: $65

Butaca: $85

Output box: $110

Km0 box: $150

Los precios de las entradas publicados no incluyen impuestos ni servicio, por lo que el valor varía al momento de la compra.

Pablo Alborán promete enamorar al público con su inconfundible voz, sensibilidad y canciones como 'Dónde está el amor', 'Solamente tú' y 'Pasos de cero'.

El español ha sido nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy y Latin Grammy.

Además, ha logrado discos de multiplatino en varios países a lo largo de sus 15 años de carrera musical.