¡De Ecuador para el mundo! Jombriel lanza su primer álbum con colaboraciones únicas

'Sin Jombriel no hay perreo'. El esmeraldeño de 21 años lanzó su primer álbum con colaboraciones únicas.

'De la Suerte' es el primer álbum de Jombriel, lanzado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Este álbum consta de 15 canciones y ya está disponible en todas las paltaformas digitales.

Las "colaboraciones mostrosas" incluyen a íconos del reguetón como Maldy, recordado por la famosa frase "sin Maldy no hay perreo", hoy acogida por Jombriel.

Jombriel anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su primer álbum. Con fusiones únicas, incluyendo sonidos clásicos de violín y violonchelo, el esmeraldeño ha explotado las redes sociales.

El artista urbano ha destacado por la cantidad de reproducciones de su música en Spotify, superando a leyendas latinas como Thalía, Chayanne y Marco Antonio Solís.

'De la Suerte' incluye un intro con la historia detrás del álbum y el detalle de las canciones y sus nombres.

En primer lugar está 'Manselveo'; le sigue 'FVRE', 'Pantene', 'Chiquitita', 'Vitamina', 'La granja de Jombriel', 'Porcelana', '50/50', 'Venus', 'Parte y Choke', 'Perreo Fino', 'Batallón', 'Dansex', y '2x1'.

En estos éxitos Jombriel suma colaboraciones con íconos de la música urbana como Mandy, Malilla, Alex Ponce, Dansex, Jotta, Ryan Castro, Alex Krack y DFZM.

En YouTube sus canciones están disponibles hace menos de 24 horas y ya acumulan miles de reproducciones. La más popular ha sido 'Mansalveo', que se acerca a 100 mil vistas.