Quito: ciudadanos demandan inconstitucionalidad del cobro de la tasa de basura

Ciudadanos acuden a la Corte Constitucional, para poner una demanda de inconstitucionalidad de cobros excesivos de la tasa de recolección de basura.

Un grupo de moradores de distintos barrios de Quito acudieron este lunes 23 de febrero del 2026 a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad frente al cobro de la tasa de recolección de basura en la capital.

Según uno de los denunciantes, cuando la tasa de recolección de basura se pagaba en la planilla de luz eléctrica, pagaba dos dólares, por ese concepto. Mientras que desde el mes de enero que se este rubro se cobra en la planilla de agua potable el costo es de 17 dólares.

Wilson Merino, concejal de Quito, indicó que el objetivo de esta diligencia es que la Corte Constitucional analice el tema de forma prioritaria y se resuelva con retroactividad para que la ciudadanía pueda recuperar los costos extras en la tarifa.

Según Merino hubo un error al incorporar dentro de la fórmula de cálculo de la tasa de recolección basura incluyó costos variables.

A decir del alcalde Pabel Muñoz, se necesitan 6 millones de dólares mensuales para pagar cubrir el costo de la tasa de recolección de basura en Quito. Sin embargo, con los costos actuales se recauda alrededor de dos millones más.

Merino aclaró que el reclamo no es contra el servicio, sino contra el método de cálculo aprobado en la ordenanza municipal, que —según dijo— genera cobros desproporcionados y vulnera principios constitucionales.

Recordó que estas observaciones ya fueron advertidas en el Concejo Metropolitano en diciembre, pero no fueron escuchadas, y aseguró que la demanda cuenta con el respaldo de más de cincuenta barrios.

El concejal pidió que la Corte revise los vicios de inconstitucionalidad de la ordenanza, señalando que la ciudadanía no puede ser afectada por una fórmula injusta que encarece un servicio básico.