Aparatoso siniestro de tránsito en Amaguaña, en Quito, dejó heridos este domingo

Un siniestro de tránsito se registró este domingo 24 de agosto del 2025 en el sector de Amaguaña, en Quito. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Quito en esta emergencia se registraron cinco personas heridas en el lugar.

"Nuestro equipo brinda atención prehospitalaria a tres adultos y dos menores afectados", informó la entidad a través de sus redes sociales. Según las imágenes se pudo ver que el choque fue entre un camión y un vehículo pequeño. El percance ocurrió en un cruce vial.

Para garantizar la seguridad mientras se atendía la emergencia se colocaron cintas de seguridad. "Recuerda conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito", publicó el Cuerpo de Bomberos de Quito.