Quito: Así funciona la línea activa para mujeres que sufren violencia

La locación de la Casa de acogida es secreta para precautelar la seguridad de las mujeres.

1800 A TU LADO (288-523) es la línea activa, las 24 horas, a la que pueden comunicarse mujeres víctimas de violencia.

Al contactarse, una profesional de la Casa de la Mujer en Quito, responderá con un protocolo de confidencialidad y contención emocional.

Según el diagnóstico, si es necesario se realizará un traslado seguro esa misma noche.

¿Está en un lugar seguro? es la primera pregunta de acercamiento que la profesional mantiene con la víctima para evaluar el nivel de riesgo.

¿Quién puede acceder al servicio de acogida temporal?

La Casa de la Mujer recibe a víctimas de entre 18 y 64 años ecuatorianas o en situación de movilidad humana.

Las víctimas pueden llegar solas o con sus hijas, hijos o dependientes de hasta 12 años de edad.