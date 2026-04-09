Prisión preventiva por femicidio para pareja de mujer que cayó de edificio en Guayaquil

La Fiscalía General del Estado formuló, este jueves 9 de abril, cargos por presunto delito de femicidio contra la pareja de la mujer que cayó de un edificio en Guayaquil.

Durante la diligencia, una jueza dictó prisión preventiva para Jesús Antonio H. G., de 47 años, mientras dura la investigación.

El hecho ocurrió en el centro de Guayaquil, la noche del martes 7 de abril de 2026. La mujer cayó de un edificio ubicado en la intersección de las calles Los Ríos y la avenida 9 de Octubre.

En su versión, el procesado indicó que ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y que, tras una discusión, la mujer habría tomado la decisión de lanzarse desde el balcón.

A esto se sumó la declaración de una tía de la víctima, quien afirmó que existían antecedentes de agresiones físicas y psicológicas por parte del procesado.

Según las primeras investigaciones, el incidente se registró aproximadamente a las 22:00. Los moradores del sector alertaron a las autoridades tras escuchar gritos.