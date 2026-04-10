Tres clínicas dentales fueron clausuradas en Quito tras la muerte de Luis Alarcón

Las autoridades clausuraron una clínica dental en el sector de Quitumbe por incumplir las normativas sanitarias.

La muerte de Luis Alarcón, de 37 años, en una clínica dental de Quito, ocasionó en una serie de controles en clínicas odontológicas de Quito.

Un centro de especialidades odontológicas fue clausurado en el sector de Quitumbe, en el sur de la capital, tras detectarse múltiples incumplimientos a la normativa sanitaria durante un operativo de control.

La intervención fue realizada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), que evidenció condiciones que ponían en riesgo la seguridad de los pacientes, por lo que dispuso la clausura inmediata del establecimiento.

Irregularidades sanitarias en clínica de Quitumbe

Durante la inspección, las autoridades detectaron fallas en protocolos básicos de bioseguridad y manejo de insumos médicos. Entre los principales hallazgos constan:

Falta de aplicación de medidas de bioseguridad en el instrumental

en el instrumental Insumos odontológicos almacenados junto a maquillaje y en áreas de cafetería

junto a maquillaje y en áreas de cafetería Presencia de insumos caducados

Inadecuada gestión de desechos sanitarios

gestión de Contaminación cruzada en el área de esterilización

Almacenamiento de desechos cortopunzantes al límite, junto a utensilios de uso común

al límite, junto a utensilios de uso común Reutilización de fundas destinadas a procesos de esterilización

Estos incumplimientos, según la entidad de control, representan riesgos directos para la salud de los usuarios.

Clausuras tras muerte de paciente en Quito

Este cierre se suma a las acciones adoptadas en los últimos días tras la muerte de Luis Alarcón en otro centro odontológico de la capital.

En ese caso, también se dispuso la clausura del establecimiento donde ocurrió el hecho, así como de una de sus sucursales, tras la detección de insumos caducados, medicamentos mal almacenados y otras irregularidades.

Con la clausura en Quitumbe, ya son tres los centros odontológicos cerrados en Quito en el marco de controles intensificados por parte de las autoridades sanitarias.

Controles en clínicas odontológicas de Quito

La Acess indicó que los operativos buscan verificar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales los establecimientos obtienen su permiso de funcionamiento.

Las autoridades reiteraron que los centros de salud deben garantizar estándares mínimos de bioseguridad, manejo adecuado de insumos y correcta disposición de desechos para evitar riesgos a los pacientes.