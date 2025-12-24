Quito: Lugares y horas de operativos de tránsito que se ejecutarán este 24 de diciembre

Los agentes de tránsito desplegarán operativos en el norte y centro de Quito, este miércoles 24 de diciembre.

En las vísperas de Navidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará operativos de control de tránsito aleatorios en el centro y norte de Quito.

La noche de este miércoles 24 de diciembre del 2025 se ejecutarán controles de competencias, embriaguez, transporte de pasajeros y del uso correcto del carril exclusivo.

Los lugares y las horas de las acciones de control son:

Control de carril exclusivo Avenida de la Prensa y Zamora hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda y Bellavista / calle Indanza. De 16:30 a 19:30. Control de embriaguez Capitán Giovanni Calles y av. Cacha. De 18:00 a 20:00.

Diego Vásquez de Cepeda y av. Mariscal Sucre. De 21:00 a 23:00. Control de competencias en vía pública Galo Plaza Lasso y de los Arupos. De 21:00 a 23:00. Control a transporte sin título habilitante Terminal de Carcelén. De 19:00 a 20:00.

La AMT informó que estos operativos de control se ejecutan en puntos estratégicos de la capital para evitar que se cometan infracciones de tránsito y prevenir siniestros viales.

En la mañana de este miércoles 24 de diciembre del 2025, los agentes de tránsito también hicieron control de motocicletas en la Pichincha y Calixto, en el centro de Quito. Así como en la avenida De los Shyris y Portugal.