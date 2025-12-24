Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Quito: Lugares y horas de operativos de tránsito que se ejecutarán este 24 de diciembre

La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegará controles aleatorios de embriaguez, del uso correcto del carril exclusivo, entre otros.

Los agentes de tránsito desplegarán operativos en el norte y centro de Quito, este miércoles 24 de diciembre.

Quito Informa

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

24 dic 2025 - 13:50

Unirse a Whatsapp

En las vísperas de Navidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará operativos de control de tránsito aleatorios en el centro y norte de Quito. 

La noche de este miércoles 24 de diciembre del 2025 se ejecutarán controles de competencias, embriaguez, transporte de pasajeros y del uso correcto del carril exclusivo.

Los lugares y las horas de las acciones de control son:

  1. Control de carril exclusivo 

    • Avenida de la Prensa y Zamora hasta la av. Diego Vásquez de Cepeda y Bellavista / calle Indanza. De 16:30 a 19:30.

  2. Control de embriaguez

    • Capitán Giovanni Calles y av. Cacha. De 18:00 a 20:00.
    • Diego Vásquez de Cepeda y av. Mariscal Sucre. De 21:00 a 23:00.

  3. Control de competencias en vía pública

    • Galo Plaza Lasso y de los Arupos. De 21:00 a 23:00.

  4. Control a transporte sin título habilitante

    • Terminal de Carcelén. De 19:00 a 20:00.

La AMT informó que estos operativos de control se ejecutan en puntos estratégicos de la capital para evitar que se cometan infracciones de tránsitoprevenir siniestros viales.

En la mañana de este miércoles 24 de diciembre del 2025, los agentes de tránsito también hicieron control de motocicletas en la Pichincha y Calixto, en el centro de Quito. Así como en la avenida De los Shyris y Portugal

