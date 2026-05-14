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Ushuaia en Argentina se tiñe de blanco: Así fue la primera gran nevada de 2026

La ciudad de Ushuaia en Argentina quedó teñida de blanco tras intensas nevadas y temperaturas bajo cero.

La Isla de Tierra del Fuego y Ushuaia esperan a miles de turistas este 2026.

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Autor

Tamara López

Actualizado:

14 may 2026 - 19:47

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Ushuaia vivió una de las postales más emblemáticas del inicio de temporada invernal luego de que una intensa nevada cubriera por completo calles, montañas y viviendas de la ciudad conocida como el “Fin del Mundo”.

La nevada marcó oficialmente el arranque de la temporada 2026 en la región austral y estuvo acompañada por temperaturas bajo cero y una alerta amarilla emitida por el servicio meteorológico argentino.

Vecinos y turistas compartieron en redes sociales imágenes de paisajes completamente blancos, vehículos cubiertos de nieve y montañas teñidas por el temporal.

Las escenas rápidamente se viralizaron por la magnitud de la nevada y la belleza natural característica de la ciudad fueguina.

Las autoridades recomendaron precaución ante las bajas temperaturas y posibles complicaciones en la circulación vehicular debido a la acumulación de nieve y hielo.

La primera gran nevada del año transformó nuevamente a Ushuaia en una de las postales invernales más impresionantes de Sudamérica.

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