Ushuaia en Argentina se tiñe de blanco: Así fue la primera gran nevada de 2026

La Isla de Tierra del Fuego y Ushuaia esperan a miles de turistas este 2026.

Ushuaia vivió una de las postales más emblemáticas del inicio de temporada invernal luego de que una intensa nevada cubriera por completo calles, montañas y viviendas de la ciudad conocida como el “Fin del Mundo”.

La nevada marcó oficialmente el arranque de la temporada 2026 en la región austral y estuvo acompañada por temperaturas bajo cero y una alerta amarilla emitida por el servicio meteorológico argentino.

Vecinos y turistas compartieron en redes sociales imágenes de paisajes completamente blancos, vehículos cubiertos de nieve y montañas teñidas por el temporal.

Las escenas rápidamente se viralizaron por la magnitud de la nevada y la belleza natural característica de la ciudad fueguina.

Las autoridades recomendaron precaución ante las bajas temperaturas y posibles complicaciones en la circulación vehicular debido a la acumulación de nieve y hielo.

La primera gran nevada del año transformó nuevamente a Ushuaia en una de las postales invernales más impresionantes de Sudamérica.