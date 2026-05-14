El defensa ecuatoriano Willian Pacho, del PSG, sorprende con el dominio del francés

Willian Pacho no solo se ha consolidado como una pieza inamovible en la defensa del Paris Saint-Germain, sino que ahora también empieza a brillar fuera de las canchas. En una reciente aparición ante los medios, el zaguero tricolor sorprendió a los aficionados y a la prensa local al realizar sus declaraciones utilizando un fluido idioma francés. También ahora apareció en un comercial en Ecuador.

Desde su llegada a la capital francesa, Pacho ha mostrado un compromiso total con su adaptación. Si bien su rendimiento físico y técnico ha sido impecable, su esfuerzo por aprender la lengua local en tiempo récord ha generado una ola de comentarios positivos entre los seguidores del PSG, quienes valoran el gesto como una muestra de respeto y profesionalismo hacia el club y su cultura.

"Es importante para la comunicación con mis compañeros y para entender mejor lo que el entrenador quiere en el campo", señaló el defensor en una mezcla de sencillez y seguridad.

Este avance lingüístico coincide con un momento estelar en su carrera, reafirmando que el central ecuatoriano no solo tiene el talento para competir en la élite europea, sino también la disciplina necesaria para integrarse por completo en uno de los vestuarios más exigentes del mundo.