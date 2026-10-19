Quito: taxistas protestan para exigir controles al servicio de las aplicaciones de transporte

Gremio de taxis en Quito exige regulación a vehículos particulares que operan por aplicaciones este lunes 19 de octubre de 2026.

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026, más de 250 representantes del taxismo formal de Quito concentraron sus unidades en la avenida De los Shyris, para realizar un plantón en el norte de la capital.

Piden un mayor control por parte de las autoridades municipales y gubernamentales a los vehículos particulares que prestan servicio de transporte mediante aplicaciones digitales.

Rechazo a convenio y pedido de regulación clara

Carlos Brunis, dirigente del gremio de taxistas, aclaró que la movilización responde al descontento por un reciente convenio firmado por un grupo de dirigentes con una plataforma digital de transporte.

Sin embargo, el representante señaló que el convenio no fue socializado ni cuenta con el aval de los más de 20 000 taxistas representados en Pichincha.

"Nosotros, como dirigentes, no nos oponemos a la tecnología ni a los avances. A lo que nos oponemos es a que se utiliza la tecnología para perjudicar a quienes tenemos un título habilitante". Carlos Brunis, dirigente del gremio de taxistas.

El gremio exige al Municipio de Quito armonizar las ordenanzas locales con la normativa nacional dictada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la cual establece que las plataformas digitales no pueden operar con vehículos informales o particulares.

Sin suspensión del servicio a los usuarios

Los dirigentes gremiales ratificaron que la jornada de protesta no implicará la paralización del servicio ni afectaciones al libre tránsito de los ciudadanos en Quito.

Entre las acciones previstas para esta semana, el gremio anunció que mantendrán reuniones con representantes de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Esto con el objetivo de impulsar la aceleración del reglamento de aplicación a la Ley de Tránsito por parte del Ejecutivo.