Catálogos por WhatsApp y fachadas: Así operan las casas de citas clandestinas en Quito

AMC alerta sobre el modus operandi digital de prostíbulos informales en zonas residenciales de Quito para captar clientes.

El pasado 27 de septiembre de 2026, las autoridades de control del Municipio de Quito informaron sobre la clausura de dos casas de citas clandestinas ubicadas en el centro y en el norte de la capital.

En el lugar, los agentes encontraron el espacio aondicionado para la prestación de servicios sexuales.

También encontraron preservativos, lubricantes, ropa interior y otros objetos relacionados con esa actividad.

Durante el levantamiento de información las autoridades hallaron que los dueños de estos establecimientos realizaban el contacto con potenciales clientes mediante el uso de WhatsApp.

Desde esta red social promocionaban y coordinaban los servicios sexuales, de acuerdo con el reporte de la agencia municipal.

Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) identificó, más a profundidad, la forma en la que operan estos prostíbulos clandestinos para captar a clientes por medio del uso de la aplicaciones, redes sociales y hasta páginas web.

El Municipio de Quito clausuró dos casas de citas clandestinas durante operativo de control el pasado 27 de septiembre de 2026. AMC

El modus operandi

A través de páginas web, anuncios en redes sociales y catálogos por WhatsApp, casas de citas informales y prostíbulos clandestinos captan a clientes en Quito para ofrecer "paquetes" de servicios sexuales en zonas residenciales y turísticas.

La AMC alerta que esta oferta digital funciona sin filtros ni regulación, ocultando detrás de graves riesgos de salud pública, insalubridad y la presencia de delitos como el microtráfico o la presencia de menores de edad en establecimientos no permitidos.

Más clausuras en 2026

Actividades de este tipo han provocado un despliegue operativo en la Quito. Según cifras oficiales de la AMC, a septiembre de 2026, las clausuras de clubes nocturnos, cabarés y casas de citas se han más que duplicado en relación con todo el 2025.

El año pasado, la entidad municipal registró 28 clausuras, mientras que en los primeros nueve meses de este año ya se contabilizan 61 locales cerrados.

Según cifras oficiales manejadas por la Agencia Metrropolitana de Control, en los primeros 9 meses del 2026 se han registrado más de 60 clausuras. AMC

La puerta de entrada al negocio clandestino

El director metropolitano de Instrucción de la AMC, Joel López, indicó que el contacto inicial con los usuarios no ocurre en las calles sino en plataformas digitales no reguladas.

Una vez establecido el interés, la negociación migra a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

En esta red social, los administradores de estos centros clandestinos envían catálogos estructurados con tarifas por tiempo o "paquetes".

Tarifas, 'paquetes' y catálogos es lo que promocionan quines están detrás de las casas de citas clandestinas en Quito para captar a potenciales clientes, según la AMC. AMC

Insalubridad y fachadas

De acuerdo con el reporte oficial de la AMC, casi la mitad de los cierres ejecutados en 2026 corresponden específicamente a casas de citas (28 de las 61 clausuras).

De ellas, 23 fueron sancionadas directamente por presunta prostitución clandestina.

El resto responde al mal uso de licencias (como locales que operan bajo la fachada de spas o centros de masajes) o la falta de sistemas de prevención de incendios.

Así lucía una de las habitaciones donde ofrecían servicios sexuales en una de las casas de citas clandestinas intervenidas por la AMC en agosto de 2026. AMC

En intervenciones recientes realizadas en sectores como Jipijapa, San Bartolo y Conocoto, las autoridades hallaron insumos de uso íntimo caducados e incluso medicamentos retrovirales para el tratamiento del VIH.

Asimismo, la AMC aclara que el hallazgo de estos medicamentos no implica confirmar la condición de las trabajadoras.

Sin embargo, no deja de evidenciar la falta absoluta de controles médicos y sanitarios en estos espacios informales.

Multas de hasta USD 7 230

La normativa municipal clasifica la operación de clubes nocturnos, cabarés y casas de citas dentro de la Categoría 3 de actividades económicas.

A quienes incurran en la práctica de prostitución clandestina o infrinjan el uso de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), se les aplica el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador y la clausura inmediata del inmueble.

Además, se aplicarán sanciones económicas que van de los nueve hasta 15 Salarios Básicos Unificados (SBU), lo que equivale a multas de hasta USD 7 230 .