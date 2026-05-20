Histórico: Gianni Infantino anunció el partido 1 000 de los Mundiales de la FIFA

Claudia Sheinbaum (d), y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, sosteniendo una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció de manera oficial un acontecimiento sin precedentes que marcará un antes y un después en la Copa del Mundo de 2026. La ciudad de Monterrey, México, ha sido la elegida para albergar el partido número 1 000 en la historia de las Copas del Mundo, un hito cronológico que se alcanzará gracias al nuevo formato expandido del torneo, el cual contará por primera vez con 48 selecciones y 104 encuentros.

El histórico compromiso ya tiene protagonistas y fecha definida dentro del calendario del certamen. Las selecciones de Túnez y Japón se enfrentarán el próximo 20 de junio de 2026 en la cancha del Estadio Monterrey, popularmente conocido como el 'Gigante de Acero', en un duelo válido por la segunda jornada del Grupo F. Este choque acaparará las miradas de todo el planeta fútbol, elevando la condición de la sede regiomontana a un altar de privilegio.

A través de un emotivo video en sus redes sociales oficiales, Infantino expresó su entusiasmo por la designación de la plaza mexicana, asegurando que el partido será una "fiesta total" que honrará la rica trayectoria del torneo desde su nacimiento en Uruguay 1930.

El mandatario destacó la importancia cultural y deportiva que tiene México para el balompié global, convirtiéndose en el escenario ideal para celebrar casi un siglo de pasión, goles y leyendas mundialistas.

Para conmemorar este acontecimiento único, el comité organizador local y las autoridades de Nuevo León han preparado un legado duradero que trascenderá los 90 minutos de juego.

Se contempla la instalación de un monumento conmemorativo que incluirá 1,000 placas —una por cada partido jugado en la historia de los Mundiales—, además de un fuerte componente social mediante la entrega de 1,000 becas anuales para jóvenes de la región, uniendo el impacto del deporte con el beneficio comunitario.

Detalles del partido 1 000