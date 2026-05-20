Mujer fue atropellada por su propio auto tras olvidar poner el freno de mano en Argentina

Se olvidó el freno de mano, bajó a revisar el capó y la atropelló su propio auto

Un impactante accidente quedó registrado por cámaras de seguridad en Comodoro Rivadavia, donde una mujer de 38 años terminó siendo atropellada por su propio vehículo tras olvidar activar el freno de mano.

Según reportes locales, la conductora estacionó su Renault Clio y descendió rápidamente para revisar un aparente desperfecto mecánico en el motor.

El auto comenzó a avanzar solo

Mientras la mujer levantaba el capot para inspeccionar el vehículo, el automóvil comenzó a moverse lentamente debido a que no tenía colocado el freno de mano.

Las imágenes muestran cómo el auto la embiste y termina pasándole por encima, en una escena que generó conmoción en redes sociales.

La mujer sobrevivió de milagro

Tras el accidente, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de la ciudad.

Pese a la violencia del impacto, autoridades policiales confirmaron que la mujer se encuentra fuera de peligro y que no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad, algo que calificaron como “milagroso”.