Joven universitaria murió atropellada en La Aurora, cerca de Samborondón

Moradores de La Aurora bloquearon la vía tras el atropello de una joven universitaria.

Una joven murió atropellada, la noche de este miércoles 20 de mayo de 2026, en el sector de La Aurora, en la vía que conduce hacia la cabecera cantonal de Samborondón.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, en los exteriores de una urbanización privada. Según los moradores, la víctima era una estudiante universitaria.

Los testimonios de los vecinos señalan que el siniestro ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la vía. De repente, fue impactada por un vehículo que presuntamente circulaba a alta velocidad.

Tras el fuerte impacto, la mujer perdió la vida y quedó tendida a un costado de la carretera. Vecinos salieron a la vía para intentar ayudarla, pero no fue posible.

Las personas bloquearon parcialmente el tránsito vehicular y realizaron transmisiones en vivo desde el sitio a través de redes sociales, mientras esperaban la llegada de los organismos de emergencia.

El cierre parcial de la vía provocó una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos de la vía Samborondón.