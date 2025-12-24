Rescatan a niña de tres años que se estaba en calle junto a su padre ebrio en Cumbayá

Una niña de tres años de edad, que se encontraba en situación de vulnerabilidad en una calle del sector de Cumbayá, fue rescatado el martes 23 de diciembre del 2025.

El hecho ocurrió en el sector de San Juan. Ciudadanos denunciaron que la menor de edad vivía en la calle con sus padres, quienes presuntamente tenían problemas de consumo de sustancias.

Tras recibir la alerta, policías se dirigieron al lugar y encontraron a la niña en sistuación de vulnerabilidad. Un adulto, que presentaba signos de embriaguez, estaba junto a ella, según se observa en las fotografías difundidas por las autoridades.

De inmediato, agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) acudieron al lugar para intervenir. La niña fue trasladada a un hospital de Yaruquí, donde fue valorada por médicos.

Después, los agentes realizaron los trámites legales de protección y acogimiento, según se establece en las leyes.

Este es el segundo caso de rescate a menores de edad en Quito en menos de dos meses. En novimebre del 2025, la Dinapen rescató a dos niños, de 2 y 9 años, y una adolescente de 14 años tras difundirse un desgarrador video de maltrato en Carapungo.