Aeropuerto de Guayaquil operará con normalidad durante el toque de queda

Movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil.

El aeropuerto internacional "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil confirmó que operará con normalidad durante el toque de queda.

En un comunicado, la terminal aérea señaló que los pasajeros que tengan vuelos programados entre las 23H00 y las 05H00, horario de la medida restrictiva, deberán presentar su pase de abordar.

El aeropuerto recordó que ese requisito será solicitado mientras dure el toque de queda, previsto entre el 4 y el 18 de mayo.

El ministro del Interior, John Reimberg, anticipó hace varios días que los aeropuertos serían uno de los sectores que formarán parte de las excepciones en esta restricción de movilidad.