Aeropuerto de Guayaquil operará con normalidad durante el toque de queda
Los pasajeros con vuelos programados para el horario de restricción deberán presentar su pase de abordar.
Movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil.
Aeropuerto de Guayaquil
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 15:48
El aeropuerto internacional "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil confirmó que operará con normalidad durante el toque de queda.
En un comunicado, la terminal aérea señaló que los pasajeros que tengan vuelos programados entre las 23H00 y las 05H00, horario de la medida restrictiva, deberán presentar su pase de abordar.
El aeropuerto recordó que ese requisito será solicitado mientras dure el toque de queda, previsto entre el 4 y el 18 de mayo.
El ministro del Interior, John Reimberg, anticipó hace varios días que los aeropuertos serían uno de los sectores que formarán parte de las excepciones en esta restricción de movilidad.
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