Tres mujeres fueron detenidas en Quito por obligar a vender dulces a niños en las calles

La Fiscalía allanó una casa en Quito por una investigación de trata de personas con fines de explotación

La Fiscalía General del Estado lideró, el viernes 5 de septiembre del 2025, un operativo por una investigación para rescatar a víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral infantil.

Esta intervención se realizó la noche del viernes en en el sector de Monjas, en Quito. Los uniformados detuvieron a tres mujeres y dos adolescentes están asilados.

"Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas", indicó la Fiscalía, sin dar más detalles del casos. En los allanamientos se encontraron productos que vendían los niños en la calle y dinero que habrían obtenido de estas actividades.

En las imágenes publicadas por la Fiscalía se observan fundas con dulces y dinero en efectivo (monedas de un dólar, 50, 25, 10 y 5 centavos).

El delito de trata de personas con fines de explotación, que incluye el trabajo infantil, está sancionado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En esta normativa se establece una pena privativa de libertad de 13 a 22 años de edad, según los agravantes y condiciones de cada caso.