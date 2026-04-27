Nueva York confirma cinco zonas gratuitas para ver partidos del Mundial 2026

La ciudad de Nueva York contará con cinco fan zones oficiales con acceso gratuito durante el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 junio y el 19 julio, anunciaron este lunes 27 de abril del 2026 organizadores y las autoridades locales.

En medio de reclamos de los aficionados por la accesibilidad y el precio de las entradas, y el aumento en el costo de los tiquetes de tren desde la Capital del Mundo hacia el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que cada distrito de la ciudad tendrá zonas gratuitas para disfrutar el torneo.

Ubicación de las Fan Zones gratuitas en Nueva York

En la Gran Manzana, las "FIFA Fan Fests" serán instaladas en:

Complejo Billie Jean King de Queens

Rockefeller Center de Manhattan

Terminal Market Bronx

Parque Comunitario del Hospital Universitario de Staten Island

Parque del puente de Brooklyn

"Esto no estaba previsto que fuera gratuito al principio", precisó Mamdani, que aboga por una Copa del Mundo más accesible financieramente para sus habitantes.

"El primer deporte del mundo debe pertenecer a todos. Hemos decidido por lo tanto permitir a los fanáticos que puedan seguirlo juntos sin tener que gastar ni un dólar", añadió.

El Comité Organizador de Nueva York habilitó un sitio web para reservar las plazas en cada una de estas zonas, que con excepciones como Los Ángeles y Nueva Jersey, serán gratuitas en la mayoría de las demás ciudades estadounidenses anfitrionas.

Polémica por el precio del transporte al MetLife Stadium

Para asistir al MetLife Stadium, que acogerá ocho partidos del Mundial en Nueva Jersey, quienes viajen en tren desde una estación neoyorquina deberán pagar 150 dólares por el tiquete de ida y vuelta, en lugar de los 12,90 dólares habituales.

Según la entidad local de transportes, esa tarifa es necesaria para compensar los 48 millones de dólares que cuestan los trenes hacia el estadio, que tiene capacidad para 78.000 espectadores y acogerá la final del torneo.

Preguntado sobre ese tema el lunes, Mamdani dijo ser consciente de que "muy a menudo las autoridades municipales se ven obligadas a soportar los costos de un torneo que va a generar 11.000 millones de dólares de ingresos".

La gobernadora demócrata del Estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quería que la FIFA asumiera los costes del transporte de los aficionados, pero la instancia máxima del fútbol mundial recordó que sus ingresos están destinados a financiar a las federaciones integrantes y otros torneos.

La ciudad de Nueva Jersey tendrá una fan zone en el Sports Illustrated Stadium, casa del equipo de fútbol de los New York Red Bulls. La entrada allí costará 10 dólares para los mayores de 12 años.

Nueva York y Nueva Jersey esperan a más de un millón de visitantes y más de 3.000 millones de dólares de ingresos suplementarios, según los organizadores.