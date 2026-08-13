Mascotas a cargo de habitantes de calle: ¿se puede quitar la tenencia de los animales?

Perritos en Quito, especialmente en el Centro Histórico, tiene como dueño a habitantes de calle.

Usuarios de redes sociales expresaron su tristeza al ver el video de un perro que permanecía vulnerable junto a una persona habitante de calle.

Una persona se acercó, lo tomó entre sus brazos y constató que el peludito se desvanecía, en un estado de aparente debilidad extrema.

Por un lado están quienes exigen el retiro de los animales de compañía de las personas habitantes de calle. Por otro, quienes señalan que se trata de animalitos que tienen como único compañero a quien tampoco tiene a nadie.

Teleamazonas.com conversó con la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y revisó información oficial del Municipio de Quito sobre esta realidad.

Más que una mascota, un compañero de vida

Un diagnóstico del Patronato San José, de entre 2023 y 2025, reveló que el 19% de las personas habitantes de calle identificadas en Quito tiene animales de compañía.

El mismo documento señala que entre estas personas y sus animales existen vínculos afectivos profundos y que, muchas veces, los perros representan compañía, protección e incluso abrigo durante la noche.

Es una realidad que pasa desapercibida para la mayoría de personas, pero que se repite, especialmente en el Centro Histórico de Quito.

Vivir en la calle no es motivo para perder a un perro

Una de las principales dudas que surgieron tras el video viral fue si las autoridades retiran automáticamente a estos animales. La respuesta es no.

José Paredes, director de la UBA, explica que la condición de habitante de calle no es un motivo para separar a una persona de su animal de compañía.

Lo que la institución verifica es que exista una tenencia responsable. Es decir, que el perro no presente signos de maltrato, abandono o problemas que pongan en riesgo su bienestar.

“No retiramos a un animal solamente por la condición de esta persona” José Paredes, director de la UBA.

Incluso, el funcionario señala que muchas personas habitantes de calle han colaborado con la UBA para esterilizar, vacunar y desparasitar a sus perros.

Su estimación del último año es que entre 90% y 95% de los perros identificados junto a personas habitantes de calle en el Centro Histórico ha recibido este tipo de atención.

Clasificación de los animales de compañía y las diferentes situaciones en las que viven. Unidad de Bienestar Animal

¿Cuándo interviene la UBA?

Si existe maltrato o el animal está en riesgo, la UBA puede retirarlo como medida de protección. En estos casos también trabaja con otras instituciones municipales para abordar la situación de la persona.

Los perros rescatados reciben atención veterinaria y posteriormente pueden entrar a procesos de adopción. El promedio para llegar a esta etapa es de tres a cuatro meses, aunque depende de cada animal.