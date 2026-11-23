Cerca de 598.712 viajeros se movilizaron por el país durante el descanso nacional del 20 de noviembre y el fin de semana.

El descanso nacional del viernes 20 de noviembre, sumado al fin de semana, movilizó a cerca de 598 712 viajeros en Ecuador y generó un gasto turístico estimado de USD 44,37 millones.

Según el balance presentado este lunes 23 de noviembre de 2026 por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, los desplazamientos impulsarán sectores como alojamiento, alimentación, transporte y servicios turísticos.

La suspensión de la jornada laboral fue dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 507 con el objetivo de fomentar la movilidad interna, dinamizar la economía y promover la asistencia al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Ocupación hotelera a escala nacional

Entre el 20 y el 22 de noviembre, la ocupación hotelera promedio en el país alcanzó el 35,46 %, con una tarifa promedio de alojamiento de USD 69,54.

Además de Loja, otros destinos registraron altos niveles de ocupación hotelera durante los tres días de descanso:

Galápagos: 57,05 %

57,05 % Pastaza: 53,11 %

Azuay: 50,08 %

Loja lideró la ocupación

Loja encabezó la ocupación hotelera nacional con el 57,67 %, su nivel más alto registrado en el año.

La provincia recibió alrededor de 46 700 visitantes y registró un gasto turístico estimado en USD 2,91 millones.

De acuerdo con la cartera de Estado, en este periodo Loja superó las cifras alcanzadas en los ocho feriados nacionales anteriores de 2026.

En comparación con el feriado de inicios de noviembre, el gasto turístico en esa provincia creció un 30,9 % y la ocupación hotelera subió del 40,12 % al 57,67 %.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo señaló que estos indicadores servirán de referencia para impulsar nuevas medidas orientadas a fortalecer el turismo interno y las economías locales.