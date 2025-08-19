Retiran ocho kilómetros de cables aéreos en el sector de La Pradera en el norte de Quito

Cierres viales por trabajos para soterramiento de cables en La Pradera

El Municipio de Quito infirmó que desde este martes, 19 de agosto, los moradores del barrio La Pradera podrán disfrutar de un cambio en el espacio que transitan día a día tras el retiro de ocho kilómetros de cables aéreos.

El operativo arrancará este martes desde la av. República y Eloy Alfaro hasta la av. 6 de Diciembre y Shyris, y avanzará por las calles internas del sector.

La empresa municipal de Obras Públicas, empleará maquinaria pesada y personal especializado durante la ejecución de la obra. Además, se irán aplicando cierres parciales con el objetivo de mantener siempre habilitado un carril de circulación.

Este proyecto municipal inició con la canalización subterránea de ductos para redes de telecomunicaciones.

El perímetro de intervención comprende las avenidas Eloy Alfaro, República, 6 de Diciembre y Shyris, y varias calles internas como: Andrade Marín, Antonio Navarro y Diego de Almagro.

“Me parece fantástico que Quito esté alcanzando el nivel de crecimiento. Esto ayuda a que nuestros negocios se vean mejor y que nuestros árboles patrimoniales ya no estén atrapados por los cables. Ganamos todos: el barrio, el ambiente y la economía local”, señaló David Ramos, trabajador de una cervecería artesanal en el lugar intervenido.

Además de La Pradera 2, también avanzan los proyectos en la av. Rodrigo de Chávez, av. Ajaví, polígono Cusubamba–Solanda, La Delicia–Cotocollao, av. El Inca, av. 6 de Diciembre, av. Patria, Colón y centro de Calderón.