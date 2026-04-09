Retomarán obras viales en Quito tras más de un mes sin asfalto

Se retoman las obras de asfaltado en Quito luego de más de un mes de paralización.

Las obras viales en Quito se retomarán desde el sábado 11 de abril de 2026, luego de 38 días de desabastecimiento de asfalto distribuido por Petroecuador.

Según el Municipio, la estatal Petroecuador no ha emitido un comunicado oficial sobre la normalización de entrega del asfalto, pero en Quito se ha registrado "suministro parcial" en la última semana.

Los cronogramas de las obras serán ajustados de acuerdo con la disponibilidad del asfalto. Se retomarán los trabajos en las siguientes vías:

Oswaldo Guayasamín en Cumbayá

Gaspar de Carvajal y Versalles de la zona de influencia vial de la estación Universidad Central del Metro

Carlota Jaramillo, en Atucucho

Camilo Orejuela y Arrayanes, en Guamaní

Galte, Puruhá y Princesa Toa, en La Magdalena

Pío XII, en Calderón

Camilo Ponce, de Conocoto

Avenida Simón Bolívar sur y la prolongación norte

Juan Bautista Aguirre, en el sector Pío XII

Varias calles de Calderón y Tumbaco.

Además se retomará el cierre vial del carril sentido Cumbayá-Quito entre el Redondel de Cumbayá y la avenida Pampite. Los usuarios deberán tomar rutas alternas como la

En la zona de la Universidad Central, en la calle Versalles continuará la intervención desde la avenida Colón hasta la calle Bogotá, con desvío del transporte público hacia las avenidas América y 10 de Agosto.

En la calle Gaspar de Carvajal los trabajos continuarán a partir de la calle Selva Alegre y avanzarán en los siguientes 45 días hasta la calle Gato Sobral.

Paralelamente se retomarán operativos de movilidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en los sectores afectados por cierres viales totales y parciales.