Cámaras captan asalto a un bus en la av. Simón Bolívar, en Quito

Hombres armados asaltaron a los pasajeros de un bus en la av. Simón Bolívar en Quito.

Cuatro hombres armados asaltaron a los pasajeros de un bus de transporte público que circulaba por la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Loma de Puengasí, en el sur de Quito,

El asalto quedó grabado en cámaras de seguridad. Los ladrones se subieron al bus fingiendo ser pasajeros, viajaron un tramo y luego se levantaron para asaltar a los usuarios amedrentándolos con cuchillos.

Las cámaras muestran el instante en que dos de ellos se levantan de los asientos, cubren sus rostros con pañuelos y empiezan a atacar a los pasajeros. Les quitan mochilas, celulares y sus pertenencias.

Incluso uno de ellos golpea a un pasajero y lo bota del asiento hacia el pasillo del bus, donde lo golpea para quitarle sus cosas.

Conductores denuncian ataques constantes

Los conductores de buses que cubren la avenida Simón Bolívar denuncian que hace falta más control policial en la vía para evitar los asaltos.

Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, señala que los asaltos son más frecuentes durante los fines de semana y en las noches.

Además, indica que el tramo más peligroso es entre la Loma de Puengasí y La Forestal y desde allí hasta La Argelia.