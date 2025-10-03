La RTV en Quito se suspende el jueves 9 y viernes 10 de octubre; ¿qué pasa con los turnos?

La Revisión Técnica Vehicular se suspende el 9 y 10 de octubre.

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) se suspende en Quito el jueves 9 y viernes 10 de octubre del 2025 debido al feriado nacional decretado por el presidente Daniel Noboa, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito este viernes 3 de octubre del 2025.

Las autoridades indicaron que los centros habilitados para este servicio no atenderán ambos días, pero si brindarán el servicio el sábado 11 de octubre de 08:00 a 14:00.

Los turnos que fueron previamente agendados para el jueves 10 de octubre se volverán a agendar para no afectar la operatividad del servicio indicó la entidad en un comunicado.

El presidente Noboa resolvió suspender, por única vez, la jornada laboral del jueves 9 de octubre para los sectores público y privado en todo el país.

De esta manera, el feriado en Ecuador se extenderá del jueves 9 al domingo 12 de octubre del 2025, lo que conforma un descanso de cuatro días consecutivos. Inicialmente estaba previsto solo tres días de descanso, del viernes 10 al domingo 12 de octubre.

La ampliación del feriado se da en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel.