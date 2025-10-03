El Chancho Fest 2025 se realiza en Guayaquil previo a sus fiestas octubrinas de Independencia

El Chancho Fest 2025 promete todo el sabor para las fiestas octubrinas en Guayaquil.

¡Viva Guayaquil! Las fiestas por la Independencia ya se viven en el Puerto Principal de Ecuador.

Entre el 3 y 5 de octubre se llevará a cabo el Chancho Fest, con más de 40 preparaciones diferentes de platos típicos.

El escenario de este delicioso evento es el Parque Samanes y el ingreso es gratis para niños y adultos. Es la primera vez que este festival llega a Guayaquil.

Son representantes de diez provincias del Ecuador los que estarán durante los tres días del evento gastronómico.

El horario para visitar el Chancho Fest es de 10:00 a 21:00. Dentro de la feria habrá comida, bebidas, dulces, vinos y stands enfocados en el turismo y servicios.

Los asistentes disfrutarán de música en vivo con artistas como Guisella, Américo ecuatoriano, Nena Sael y más.

El festival con ofertas de platos típicos con chancho incluirá fritada, hornado, costillas al barril, encocado de chuleta ahumada, morcillas, longaniza, sánduches y otras delicias.

El Chancho Fest 2025 contará con la participación de restaurantes y chefs de Loja, Esmeraldas, Cañar, Manabí, Quito, Santo Domingo, Guayaquil y Azuay.

Por las fiestas de Guayaquil se han programado cientos de actividades para niños, jóvenes y adultos. También hay disponibles cursos, ferias y más para celebrar a la Perla del Pacífico.