El Chancho Fest 2025 se realiza en Guayaquil previo a sus fiestas octubrinas de Independencia
Guayaquil tiene una agenda con cientos de actividades para toda la familia para celebrar sus 205 años de Independencia, el 9 de octubre.
03 oct 2025 - 13:48
¡Viva Guayaquil! Las fiestas por la Independencia ya se viven en el Puerto Principal de Ecuador.
Entre el 3 y 5 de octubre se llevará a cabo el Chancho Fest, con más de 40 preparaciones diferentes de platos típicos.
El escenario de este delicioso evento es el Parque Samanes y el ingreso es gratis para niños y adultos. Es la primera vez que este festival llega a Guayaquil.
Son representantes de diez provincias del Ecuador los que estarán durante los tres días del evento gastronómico.
El horario para visitar el Chancho Fest es de 10:00 a 21:00. Dentro de la feria habrá comida, bebidas, dulces, vinos y stands enfocados en el turismo y servicios.
Los asistentes disfrutarán de música en vivo con artistas como Guisella, Américo ecuatoriano, Nena Sael y más.
El festival con ofertas de platos típicos con chancho incluirá fritada, hornado, costillas al barril, encocado de chuleta ahumada, morcillas, longaniza, sánduches y otras delicias.
El Chancho Fest 2025 contará con la participación de restaurantes y chefs de Loja, Esmeraldas, Cañar, Manabí, Quito, Santo Domingo, Guayaquil y Azuay.
Por las fiestas de Guayaquil se han programado cientos de actividades para niños, jóvenes y adultos. También hay disponibles cursos, ferias y más para celebrar a la Perla del Pacífico.
