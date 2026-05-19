Sector privado descarta continuar con el proyecto de la Ruta Viva, en Quito

Autoridades capitalinas aseguran que continuarán con rehabilitación de la Ruta Viva.

El martes 19 de mayo de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que la administración pública municipal asumirá la recuperación de la Ruta Viva.

El hecho sucede tras el fallo de la iniciativa de alianza público-privada debido a "la falta de viabilidad" presentada por la empresa privada encargada de los estudios.

Proyecto no tendría rentabilidad económica

Muñoz indicó que la empresa privada concluyó que el proyecto no tendría la rentabilidad económica y social requerida para continuar bajo ese modelo.

"Nos tomará tiempo, vamos a desarrollar estudios, iniciar mantenimientos y trabajar para contar con una vía de primera, segura y bien mantenida", afirmó.

El Alcalde señaló que, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, se ejecutará un plan de recuperación integral de la vía.