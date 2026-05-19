AMT suspende trámites vehiculares en Quito por fallas en la ANT

10 trámites vehiculares de la AMT afectados por daños en el sistema de la ANT.

10 trámites vehiculares de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fueron afectados desde la mañana de este martes 19 de mayo de 2026.

Los inconvenientes responden a fallas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reportados desde el lunes.

El Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) permanece con inconvenientes técnicos y deja los trámites vehiculares suspendidos.

¿Cuáles son los trámites de la AMT suspendidos este 19 de mayo?

Los servicios afectados son:

Matriculación de vehículos nuevos

Transferencia de dominio

Matriculación en línea

Renovación del Permiso Anual de Circulación (PAC)

Duplicado de matrícula

Renovación de matrícula

Duplicado de placas

Cambio de servicio

Cambio de características

Actualización de datos

Según la ANT, las fallas en el sistema afectaron inicialmente a los módulos relacionados con la emisión de licencias de conducir.

La ANT aseguró que la base de datos principal ya fue restablecida, sin embargo, todavía persisten "inconvenientes en el funcionamiento de los aplicativos".