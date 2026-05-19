Hallan sin vida a la perrita Bruna, integrante de los Poliperros en Quito

Bruna fue hallada muerta. La integrante de los Poliperros estuvo perdida varios días antes de ser encontrada sin vida.

La perrita de color negro murió y la comunidad de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) lamentó su partida a través de un mensaje publicado en redes sociales este lunes 18 de mayo de 2026.

"Bruna vivió con nosotros muchos durante muchos años", dice una nota de pesar publicada en la cuenta de los Poliperros.

La manada de los Poliperros de la EPN de luto tras perder a Max y Bruna

En el mismo texto se destaca que fue una fiel compañera de Max, el presidente de los Poliperros, quien falleció un mes atrás, los primeros días de abril.

"Siempre fue la más callada, la más tímida y la más tranquila de la manada". Poliperros

La perrita de color negro estuvo varios días perdida. La comunidad de la EPN la buscó por sectores aledaños, incluso con el uso de drones, pero no la hallaron.

El animal llevaba su collar y placa de identificación. Sin embargo, solo fue hallada sin vida.