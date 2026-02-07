Seis cierres viales se aplicarán en Quito por la Noche Blanca 2026, este sábado 7

La AMT aplicará cierres viales por la Noche Blanca, en el norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará seis cierres viales por la Noche Blanca, este sábado 7 de febrero de 2026.

Los cierres serán alrededor del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se vivirá la fiesta alba desde las 17:00, aunque las puertas de este escenario deportivo se abrirán desde las 16:00.

Estos son los cierres viales:

Cacica Quilago y av. John F. Kennedy

Cacica Quilago y av. Diego Vásquez de Cepeda

La Esperanza y av. John F. Kennedy

La Esperanza y Hermensz Van Risn Rembrandt

Hermensz Van Risn Rembrandt y Juana Terrazas​

Como rutas alternas se pueden tomar las siguientes:

Av. Diego Vásquez de Cepeda

Av. De la Prensa

Av. Mariscal Sucre

Los agentes de tránsito revisarán también los vehículos mal estacionados, por lo que se recomienda a los asistentes al evento acudir en transporte público.

El espectáculo comenzará a las 17:00 con la presentación del DJ Tommy Duque. A las 17:30 saldrán al escenario los jugadores de las formativas y del equipo femenino de LDU. A las 18:00 habrá la presentación y el show musical de Azcino.

Desde las 18:10 habrá la presentación oficial de la plantilla de jugadores. A las 19:15 se tiene previsto un show de laser. Y luego desde las 19:30 comenzará el partido ante el equipo boliviano Always Ready. A las 20;30 habrá un espectáculo de la mascota de LDU.