Seis cierres viales se aplicarán en Quito por la Noche Blanca 2026, este sábado 7
La Noche Blanca se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito y se transmitirá en vivo por Teleamazonas.
La AMT aplicará cierres viales por la Noche Blanca, en el norte de Quito.
07 feb 2026 - 15:43
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará seis cierres viales por la Noche Blanca, este sábado 7 de febrero de 2026.
Los cierres serán alrededor del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde se vivirá la fiesta alba desde las 17:00, aunque las puertas de este escenario deportivo se abrirán desde las 16:00.
Estos son los cierres viales:
- Cacica Quilago y av. John F. Kennedy
- Cacica Quilago y av. Diego Vásquez de Cepeda
- La Esperanza y av. John F. Kennedy
- La Esperanza y Hermensz Van Risn Rembrandt
- Hermensz Van Risn Rembrandt y Juana Terrazas
Como rutas alternas se pueden tomar las siguientes:
- Av. Diego Vásquez de Cepeda
- Av. De la Prensa
- Av. Mariscal Sucre
Los agentes de tránsito revisarán también los vehículos mal estacionados, por lo que se recomienda a los asistentes al evento acudir en transporte público.
El espectáculo comenzará a las 17:00 con la presentación del DJ Tommy Duque. A las 17:30 saldrán al escenario los jugadores de las formativas y del equipo femenino de LDU. A las 18:00 habrá la presentación y el show musical de Azcino.
Desde las 18:10 habrá la presentación oficial de la plantilla de jugadores. A las 19:15 se tiene previsto un show de laser. Y luego desde las 19:30 comenzará el partido ante el equipo boliviano Always Ready. A las 20;30 habrá un espectáculo de la mascota de LDU.
