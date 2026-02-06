Así será el show en la Noche Blanca de Liga de Quito que será transmitida por Teleamazonas

Liga de Quito anunció como será la fiesta de su presentación este sábado 7 de febrero del 2025. Con las entradas agotadas y un estadio pintado de colores y luces, el equipo albo presentará a toda su plantilla de jugadores y las nuevas estrellas contratadas para esta temporada. Usted podrá vivir las emociones del partido por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

El espectáculo comenzará a las 17:00 con la presentación del DJ Tommy Duque. A las 17:30 saldrán al escenario los jugadores de las formativas y del equipo femenino de LDU. A las 18:00 habrá la presentación y el show musical de Azcino.

Desde las 18:10 habrá la presentación oficial de la plantilla de jugadores. A las 19:15 se tiene previsto un show de laser. Y luego desde las 19:30 comenzará el partido ante el equipo boliviano Always Ready. A las 20;30 habrá un espectáculo de la mascota de LDU.