LigaPro

Así será el show en la Noche Blanca de Liga de Quito que será transmitida por Teleamazonas

Desde las 16:00 se abrirán las puertas del Rodrigo Paz Delgado para que los hinchas llenen las gradas. La señal de TV se abrirá 18:30. 

Quito 25 de enero 2025. Noche Blanca presentación del equipo Liga Deportiva Universitaria.API / DANIEL MOLINEROS

API

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

06 feb 2026 - 23:35

Unirse a Whatsapp

Liga de Quito anunció como será la fiesta de su presentación este sábado 7 de febrero del 2025. Con las entradas agotadas y un estadio pintado de colores y luces, el equipo albo presentará a toda su plantilla de jugadores y las nuevas estrellas contratadas para esta temporada. Usted podrá vivir las emociones del partido por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com. 

El espectáculo comenzará a las 17:00 con la presentación del DJ Tommy Duque. A las 17:30 saldrán al escenario los jugadores de las formativas y del equipo femenino de LDU. A las 18:00 habrá la presentación y el show musical de Azcino.  

Desde las 18:10 habrá la presentación oficial de la plantilla de jugadores. A las 19:15 se tiene previsto un show de laser. Y luego desde las 19:30 comenzará el partido ante el equipo boliviano Always Ready. A las 20;30 habrá un espectáculo de la mascota de LDU. 

