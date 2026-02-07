Deyverson es la estrella de Liga de Quito que tendrá el primer show en la Noche Blanca

Deyverson es la figura que trae Liga de quito para la temporada 2026.

Liga de Quito vive su fiesta 2026 este sábado 7 de febrero. El estadio Rodrigo Paz Delgado será el escenario para una noche de goles, música y show. Una de las principales estrellas será el brasileño Deyverson, una de las figuras que tendrá el fútbol ecuatoriano en la temporada 2026.

Los hinchas de LDU sacan pecho por la llegada del atacante brasileño. A sus 34 años, el delantero tendrá su primera experiencia en una liga sudamericana fuera de la brasileña. Deyverson es una estrella.

Nació en Río de Janeiro en 1991. Con 21 años, el jugador carioca fichó por el Benfica portugués, pero se mantuvo en el equipo de reserva. Posteriormente, pasó por varios clubes del 'Viejo Continente': Belenenses (Portugal), Colonia (Alemania), Levante, Alavés y Getafe (estos últimos tres en España).

El mejor momento llegó en su regreso a Brasil, en 2017. Allí pudo lucirse. Con el Palmeiras, Deyverson se convirtió en pieza clave, anotó 30 goles en 140 partidos y se coronó campeón del Brasileirao, la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y el Campeonato Paulista.

En total, Deyverson ha jugado en 10 equipos en cuatro países y ha anotado 119 goles y 31 asistencias en 472 encuentros. En archivos de video hay una colección de jugadas anecdóticas y de todo tipo de acciones.