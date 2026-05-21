AMT reporta apagón en semáforos de distintos puntos de Quito

La AMT reportó un apagón en semáforos de el surt de Quito este jueves 21 de mayo de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó un apagón en los semáforos de distintos puntos del sur de Quito la mañana de este jueves 21 de mayo de 2026.

El apagón sería en los sect su reporte, la entidad adjunta fotografías de Chillogallo, Quitumbe y El Calzado, en los que se observa que los semáforos no están funcionando.

Agentes de control se encuentran en la zona para gestionar la movilidad y el tránsito vehicular. En las fotografías se observa que la circulación está fluída.