Estos son los servicios que no estarán disponibles en la AMT de Quito durante 48 horas

La mayoría de servicios en línea de la AMT estarán temporalmente suspendidos

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó, la noche del martes 18 de noviembre del 2025, que durante 48 horas estarán temporalmente suspendidos algunos servicios institucionales en Quito, así como la atención al público en los centros de matriculación vehicular.

Esto ocurre por el mantenimiento técnico del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El objetivo es “fortalecer la estabilidad, seguridad y desempeño de la plataforma nacional”.

Según la AMT, durante las 48 horas solo habrá tres servicios en línea disponibles a través de la página www.amt.gob.ec. Estos son:

Renovación del permiso de circulación

Matriculación de vehículos exonerados

Cambios de especie

El resto de servicios en línea no estarán disponibles. Además, los trámites presenciales en los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe no estarán habilitados mientras dure el mantenimiento.

Por ejemplo, no están habilitados los siguientes servicios:

Traspasos de dominio

Cambios de servicio

Duplicados de matrícula

Duplicado de placas

Certificados únicos vehiculares.

Matrículación de vehículos nuevos

Actualización de datos

Renovacion de placas provisionales

Atención de Incidentes

Tampoco será posible liberar vehículos de los Centros de Retención Vehicular debido a la suspensión temporal del sistema.

En cambio, el servicio de Revisión Técnica Vehicular funcionará con total normalidad en los seis centros autorizados del Distrito Metropolitano de Quito.