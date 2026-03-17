Servicios de salud gratuitos llegarán a barrios de Quito del 18 al 22 de marzo de 2026
Caravanas móviles de la Secretaría de Salud visitarán varios barrios capitalinos para ofrecer atención médica gratuita.
Las brigadas de salud ofrecen servicios gratuitos en barrios de Quito.
Quito Informa
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Actualizada:
17 mar 2026 - 07:39
Brigadas médicas gratuitas visitarán diferentes barrios de Quito entre el miércoles 18 y el domingo 22 de marzo de 2026. Cinco sectores serán beneficiados.
La atención se prestará en espacios comunitarios de 08:00 a 15:00. Los principales servicios estarán enfocados en la salud sexual y reproductiva de mujeres, orientación y controles básicos.
En jornadas previas, el Municipio indicó que llevó a cabo atenciones preventivas, pruebas de papanicolau, VIH y promoción de salud sexual y reproductiva.
Las brigadas llegarán a Guayllabamba, Caupicho, Cumbayá, Carcelén Alto y Turubamba. Este es el cronograma dispuesto:
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