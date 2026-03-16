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Quito

Ciudadanos reportan cortes de energía en varios sectores de Quito este lunes 16 de marzo

La energía también se habría suspendido en barrios más al norte de Quito, Como San José de Morán, en Calderón.

Cortes de luz en Quito este lunes 16 de marzo del 2026

EFE

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 mar 2026 - 20:03

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Pasadas las 18:00 de este lunes 16 de marzo varios ciudadanos reportaron en redes sociales cortes de energía en sectores como el Inca, Brasil, Machala, Quito Tenis, Granda Centeno en el norte de Quito.

La energía también se habría suspendido en barrios más al norte de Quito, como San José de Morán, en Calderón, el Comité del Pueblo y El Edén.

También, se conoció que en el sector de la av. Napo, en el sur de la ciudad también hubo un corte de energía que duró cerca de 20 minutos.

La Empresa Eléctrica Quito no ha emitido un pronunciamiento de qué ocasionó los cortes de energía en la ciudad.

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