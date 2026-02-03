Quito: avenida Simón Bolívar fue cerrada por caída de árbol, este martes 3 de febrero
A pesar de que no se registraron lluvias la mañana de este martes, se reportó la caída de un árbol en la avenida Simón Bolívar.
El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a retirar un árbol caído en la avenida Simón Bolívar.
03 feb 2026 - 08:20
Un árbol cayó sobre la avenida Simón Bolívar la mañana de este martes 3 de febrero de 2026, según reportó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).
Maquinaria y personal del CBQ acudieron al sector de Collacoto para atender la emergencia por la caída de un árbol sobre la vía.
El paso fue completamente cerrado a la circulación vehicular en sentido sur - norte, en el sector de Collacoto.
De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la vía fue habilitada cerca de las 07:00.
Un árbol de gran tamaño cayó desde un lado de la vía y su tronco quedó colgando de los cables y otra parte sobre la calzada.
Los bomberos acudieron en horas de la madrugada para cortar y retirar la vegetación que obstaculizaba el paso.
