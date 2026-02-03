Quito: avenida Simón Bolívar fue cerrada por caída de árbol, este martes 3 de febrero

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a retirar un árbol caído en la avenida Simón Bolívar.

Un árbol cayó sobre la avenida Simón Bolívar la mañana de este martes 3 de febrero de 2026, según reportó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Maquinaria y personal del CBQ acudieron al sector de Collacoto para atender la emergencia por la caída de un árbol sobre la vía.

El paso fue completamente cerrado a la circulación vehicular en sentido sur - norte, en el sector de Collacoto.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la vía fue habilitada cerca de las 07:00.

Un árbol de gran tamaño cayó desde un lado de la vía y su tronco quedó colgando de los cables y otra parte sobre la calzada.

Los bomberos acudieron en horas de la madrugada para cortar y retirar la vegetación que obstaculizaba el paso.