Dos siniestros de tránsito en menos de una hora en Quito durante las lluvias de la mañana

Dos siniestros de tránsito se registraron en menos de una hora en Quito.

Quito amaneció con fuertes lluvias la mañana de este lunes 2 de febrero de 2026. Se reportaron deslizamientos de tierra y caída de árboles.

A causa de las lluvias se registraron dos siniestros de tránsito en menos de una hora, según reportó el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

A las 08:16 una alerta ingresó al ECU911 sobre un siniestro a la altura del puente de Guayllabamba, en la Panamericana Norte.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió para atender a los afectados. Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas por paramédicos en el sitio.

Una mujer de 51 años fue trasladada al Hospital San Francisco, en el norte de Quito.

Casi una hora después, un automóvil se volcó en al kilómetro 5 de la vía a Collas. Personal del CBQ atendió a una persona afectada.

La vía fue parcialmente bloqueada en sentido sur - norte mientras el vehículo era retirado por una grúa tras quedar volcado a un lado del camino.