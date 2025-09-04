Cierre vial por siniestro de tránsito en la av. 10 de Agosto y El Inca en el norte de Quito

Siniestro de tránsito en la av. 10 de Agosto y El Inca en Quito

Alrededor de las 18:00 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó un siniestro de tránsito en el norte de Quito este jueves 4 de septiembre.

El suceso ocurrió en la avenida 10 de Agosto y El Inca en el sector de El Labrador en el norte de la ciudad.

La AMT informó el cierre del carril exclusivo de el Trolebús en sentido sur-norte que circula en la zona.

Al momento se presenta gran congestión vehicular en el sector y se pide a la ciudadanía circular con precaución.

Los conductores pueden tomar vías alternas como la av. Amazonas y la av. La Prensa para movilizarse por el lugar.