Quito: Choque múltiple en la vía E35, cerca del redondel de Tababela, deja heridos

Tres vehículos chocaron en la vía E35 pasando el redondel de Tababela.

Un choque múltiple se registró la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025 en la vía E35, pasando el redondel de Tababela.

Una fuerte congestión vehicular se registró en sentido sur - norte por el siniestro a la altura de San Rafael de Yaruquí. Tres vehículos chocaron y quedaron a ambos lados de la vía.

La emergencia fue reportada a través del Sistema Integrado de Seguridad ECU911. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y Policía Nacional acudió al sitio.

Cuatro personas resultaron heridas por el impacto y fueron atendidas por los paramédicos del CBQ y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La vía quedó parcialmente habilitada mientras los equipos de emergencia trabajaban en el sitio. Los vehículos quedaron con daños visibles y fueron remolcados hacia patios de retención.